В Сети появились новые подробности задержания Керимова в Ницце

12:39 22 ноября 2017 0

Керимова задержали по делу о неуплате налогов Фото: Wikimedia Commons

Российский сенатор Сулейман Керимов, которого задержали в Ницце, находился во Франции без дипломатического паспорта. Иностранные следователи намерены допросить россиянина «в рамках расследования налоговых злоупотреблений».

Прокурор Жан-Мишель Прэтр рассказал, что Керимова задержали по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции, пишет «Ридус». Сам Керимов выдвинутые обвинения не признает, в ближайшее время должен состояться суд, на котором бизнесмену выберут меру пресечения. По словам источников РИА «Новости», заседание пройдет «сегодня или завтра».

О задержании Сулеймана Керимова полицейскими во французской Ницце стало известно вечером во вторник, 21 ноября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что предпринимаются все шаги для освобождения сенатора. МИД РФ уведомил своих французских коллег, что Керимов обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств и владеет дипломатическим паспортом. Весной СМИ сообщали о том, что правоохранительные органы Франции провели обыск на вилле Керимова.

Керимов занимает 21-е место в списке самых богатых предпринимателей в России по версии Forbes. Сенатору принадлежит холдинг «Нафта Москва».