В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты «законных интересов» задержанного в Ницце члена Совета Федерации Сулеймана Керимова,. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сейчас основная работа ведется по линии российского МИДа, и оценил уровень действий как «интенсивный».
«Сенаторский фактор и то, что он является гражданином России, является залогом того, что мы приложим все усилия для защиты его законных интересов. Разумеется, особое значение имеет, что он является носителем дипломатического паспорта, энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — приводит РБК слова Пескова.
О задержании Сулеймана Керимова французскими силовиками стало известно вечером во вторник, 21 ноября. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр рассказал, что Керимова подозревают в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции. 22 ноября Прэтр сообщил, что срок задержания российского сенатора продлен на сутки, но не может превышать 48 часов, сообщает «Национальная служба новостей».
МИД РФ уведомил своих французских коллег, что Керимов обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств и владеет дипломатическим паспортом. Весной СМИ сообщали о том, что правоохранительные органы Франции провели обыск на вилле Керимова.