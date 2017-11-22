ЕС: вступление Украины в Шенгенскую зону нереально

Украина стремится попасть в зону Шенгена
Миграционный кризис и проблемы с безопасностью в европейских странах делает нереальной перспективу вступления Украины в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли.
Он также отметил, что скептически относится и к инициативе присоединения Украины к Таможенному союзу ЕС. «Сначала нужно привести нормы и стандарты в соответствие с европейскими, а после компании-производители должны их внедрить. Это потребует огромного количества ресурсов и энергии и займёт несколько лет», — цитирует Мингарелли RT.
Ранее в ЕС приняли решение о либерализации визового режима для граждан Украины. Еврокомиссар по делам миграции назвал это последним шагом на пути к безвизовому режиму.