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11 мая 2017
15:32  11 мая 2017 11

«Разрыв с постсоветским прошлым». Евросоюз сделал последний шаг в отмене виз для украинцев

О решении Совета Евросоюза рассказал еврокомиссар по миграции Димитрис АврамопулосФото: Википедия

Совет ЕС принял решение о либерализации визового режима для граждан Украины. Еврокомиссар по делам миграции Димитрис Аврамопулос уже назвал это последним шагом на пути к безвизовому режиму.

«Я приветствую принятие Советом решения о визовой либерализации для Украины — последний шаг к безвизовым поездкам в зону Шенгена для украинских граждан», — приводит заявление Аврамопулоса «Национальная служба новостей».

Еврокомиссар также сообщил, что он «рад видеть, что мы приближаемся к завершению процесса».

На решение Совета ЕС отреагировал президент Украины Петр Порошенко. «Безвиз» — это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу. Это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства, — цитирует заявление Порошенко «Газета.ру». — Мы порываем с постсоветским прошлым и все в большей степени становимся частью единого европейского цивилизационного пространства».

Виктор Жуков
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