В России водителей разделят на любителей и профессионалов

09:21 23 ноября 2017 0

Водителям, собирающимся зарабатывать на автомобилях, придется больше учиться Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Министерство транспорта РФ разрабатывает реформу подготовки водителей в стране. По ней гражданам, собирающимся работать на машине, придется проходить дополнительные курсы вождения, а для любителей обучение, наоборот, упростится.

Водителям-профессионалам придется проходить курсы по вождению во внештатных ситуациях, отрабатывать вождение сочлененного и двухэтажного автобуса, а также учить основы безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов, пишет «Коммерсант». В результате в водительских удостоверениях появится отметка, подтверждающая компетентность шофера. Только с ней будет возможно работать на автомобиле по найму.

Издание отмечает, что аналогичная система обучения водителей действует в странах Евросоюза. Там для обозначения профессионализма водителя используется международный код «95».

С 14 октября в России начали действовать новые правила проведения экзаменов на право управления автомобилем. Например, изменилась процедура экзамена для желающих обзавестись правами категории А (на управление мотоциклом). Для будущих мотоциклистов стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование».