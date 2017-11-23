{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
22 ноября 2017
09:21  23 ноября 2017 0

В России водителей разделят на любителей и профессионалов

Авто, техника, ЖД и автосервис, водитель, автомобиль
Водителям, собирающимся зарабатывать на автомобилях, придется больше учитьсяФото: Алексей Гущин © URA.RU

Министерство транспорта РФ разрабатывает реформу подготовки водителей в стране. По ней гражданам, собирающимся работать на машине, придется проходить дополнительные курсы вождения, а для любителей обучение, наоборот, упростится.

Водителям-профессионалам придется проходить курсы по вождению во внештатных ситуациях, отрабатывать вождение сочлененного и двухэтажного автобуса, а также учить основы безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов, пишет «Коммерсант». В результате в водительских удостоверениях появится отметка, подтверждающая компетентность шофера. Только с ней будет возможно работать на автомобиле по найму.

Издание отмечает, что аналогичная система обучения водителей действует в странах Евросоюза. Там для обозначения профессионализма водителя используется международный код «95».

С 14 октября в России начали действовать новые правила проведения экзаменов на право управления автомобилем. Например, изменилась процедура экзамена для желающих обзавестись правами категории А (на управление мотоциклом). Для будущих мотоциклистов стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров