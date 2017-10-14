В России изменились правила сдачи экзаменов для водителей и мотоциклистов

С субботы, 14 октября, в России начинают действовать новые правила проведения экзаменов на право управления автомобилем.
В частности, как сообщает агентство Nation News, теперь к экзаменам не допускаются несовершеннолетние и граждане, ранее лишенные прав и нарушившие условия их возврата. Чтобы получить допуск к экзамену, гражданин должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров, добавляет RT.
Также изменилась процедура экзамена для желающих обзавестись правами категории «А» (на управление мотоциклом). Для будущих мотоциклистов стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование», а при падении с мотоцикла экзамен будет остановлен и кандидат получит неудовлетворительную оценку, отмечает «Газета.ру».