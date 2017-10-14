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14 октября 2017
13 октября 2017
10:21  14 октября 2017 0

В России изменились правила сдачи экзаменов для водителей и мотоциклистов

Куса. Челябинская область, автошкола, учебная
Изменения вступают в силу с 14 октябряФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С субботы, 14 октября, в России начинают действовать новые правила проведения экзаменов на право управления автомобилем.

В частности, как сообщает агентство Nation News, теперь к экзаменам не допускаются несовершеннолетние и граждане, ранее лишенные прав и нарушившие условия их возврата. Чтобы получить допуск к экзамену, гражданин должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров, добавляет RT.

Также изменилась процедура экзамена для желающих обзавестись правами категории «А» (на управление мотоциклом). Для будущих мотоциклистов стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование», а при падении с мотоцикла экзамен будет остановлен и кандидат получит неудовлетворительную оценку, отмечает «Газета.ру».

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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