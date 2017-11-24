08:50 24 ноября 2017 0

Съемки велись на украинские деньги уже много лет, недоумевает Зеленский Фото: скриншот YouTube

Служба безопасности Украины предложила запретить показ на территории страны телесериала «Сваты». Поводом для этого стал актер, съездивший в Крым. Один из создателей проекта Владимир Зеленский опубликовал в Сети видеообращение к властям Украины и СБУ в защиту сериала.

Он просит оставить его в эфире. По словам Зеленского, в создании проекта участвовали тысячи украинцев, а съемки велись на украинские деньги, сообщает Nation news. «Этот сериал любят миллионы, смотрят миллионы», — подчеркнул он, добавив, что проект существует уже 15 лет.

Ранее СБУ объявило о внесении в «черные списки» актера Федора Добронравова, снимающегося в сериале «Сваты». Ему запрещен въезд, а Украину в связи с тем, что он побывал в Крыму.