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24 ноября 2017
23 ноября 2017
08:50  24 ноября 2017 0

Создатель «Сватов» записал обращение к СБУ: «Этот сериал любят миллионы!» ВИДЕО

Съемки велись на украинские деньги уже много лет, недоумевает ЗеленскийФото: скриншот YouTube

Служба безопасности Украины предложила запретить показ на территории страны телесериала «Сваты». Поводом для этого стал актер, съездивший в Крым. Один из создателей проекта Владимир Зеленский опубликовал в Сети видеообращение к властям Украины и СБУ в защиту сериала.

Он просит оставить его в эфире. По словам Зеленского, в создании проекта участвовали тысячи украинцев, а съемки велись на украинские деньги, сообщает Nation news. «Этот сериал любят миллионы, смотрят миллионы», — подчеркнул он, добавив, что проект существует уже 15 лет.

Ранее СБУ объявило о внесении в «черные списки» актера Федора Добронравова, снимающегося в сериале «Сваты». Ему запрещен въезд, а Украину в связи с тем, что он побывал в Крыму.

Игорь Чукреев
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