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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:30  27 ноября 2017 0

Титул «Мисс Вселенная» получила девушка из ЮАР. ФОТО

Девушка подхватила эстафету от француженкиФото: микроблог twitter.com

Представительница ЮАР Деми-Лей Нель-Петерс стала победительницей конкурса «Мисс Всеселнная-2017».

Оргкомитет международного конкурса официально поздравил девушку, занявшую первое место, через свой микроблог в «Твиттере». Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Победительница родилась в небольшом городке страны в 1995 году, став в этом году Мисс ЮАР. После этого девушку отправили на конкурс «Мисс Вселенная». Корону на победительницу надела предыдущая мисс Вселенная — француженка Ирис Миттенар.

Отметим, что конкурс проводится уже 65 лет, 20 из которых он принадлежал нынешнему американскому президенту Дональду Трампу. Последний раз представительница ЮАР брала титул «Мисс Вселенная» в 1978 году, напоминает портал «Экономика сегодня».

Лев Истомин
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