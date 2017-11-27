Титул «Мисс Вселенная» получила девушка из ЮАР. ФОТО

Представительница ЮАР Деми-Лей Нель-Петерс стала победительницей конкурса «Мисс Всеселнная-2017».
Оргкомитет международного конкурса официально поздравил девушку, занявшую первое место, через свой микроблог в «Твиттере». Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».
Победительница родилась в небольшом городке страны в 1995 году, став в этом году Мисс ЮАР. После этого девушку отправили на конкурс «Мисс Вселенная». Корону на победительницу надела предыдущая мисс Вселенная — француженка Ирис Миттенар.
Отметим, что конкурс проводится уже 65 лет, 20 из которых он принадлежал нынешнему американскому президенту Дональду Трампу. Последний раз представительница ЮАР брала титул «Мисс Вселенная» в 1978 году, напоминает портал «Экономика сегодня».