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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:28  27 ноября 2017 0

ФСБ выслала из РФ польского историка. В ответ на выдворение из Польши российского

фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Россия и Польша «обменялись» неугодными историкамиФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

По требованию Федеральной службы безопасности из России депортирован польский историк, доктор наук Хенрик Глембоцкий.

Научный деятель занимался изучением отношений СССР и Польши. В частности, Глембоцкого интересовала тема деятельности органов госбезопасности Польши, Советского Союза и Третьего рейха, а также их преступления в отношении поляков, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В России Глембоцкий находился с 14 ноября, напоминает телеканал 360. 22 и 23 ноября историк прочел лекции «о сталинских репрессиях» в Польском институте в Санкт-Петербурге, а уже на следующий день был задержан сотрудниками ФСБ. При этом Глембоцкого предупредили о высылке еще 21 ноября.

«Решение ФСБ означает блокирование доступа к архивам в России, необходимым для продолжения посвященных истории польско-российских отношений исследований, проводившихся доктором Глембоцким на протяжении почти четверти века», — цитирует заявление польской стороны сайт kp.ru.

Ранее Польша выдворила со своей территории российского ученого, доктора исторических наук Дмитрия Карнаухова. Российские дипломаты, в свою очередь, предупредили о «зеркальной» ответной мере, напоминает «Московский комсомолец».

Лев Истомин
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