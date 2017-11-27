По требованию Федеральной службы безопасности из России депортирован польский историк, доктор наук Хенрик Глембоцкий.
Научный деятель занимался изучением отношений СССР и Польши. В частности, Глембоцкого интересовала тема деятельности органов госбезопасности Польши, Советского Союза и Третьего рейха, а также их преступления в отношении поляков, отмечает «Федеральное агентство новостей».
В России Глембоцкий находился с 14 ноября, напоминает телеканал 360. 22 и 23 ноября историк прочел лекции «о сталинских репрессиях» в Польском институте в Санкт-Петербурге, а уже на следующий день был задержан сотрудниками ФСБ. При этом Глембоцкого предупредили о высылке еще 21 ноября.
«Решение ФСБ означает блокирование доступа к архивам в России, необходимым для продолжения посвященных истории польско-российских отношений исследований, проводившихся доктором Глембоцким на протяжении почти четверти века», — цитирует заявление польской стороны сайт kp.ru.
Ранее Польша выдворила со своей территории российского ученого, доктора исторических наук Дмитрия Карнаухова. Российские дипломаты, в свою очередь, предупредили о «зеркальной» ответной мере, напоминает «Московский комсомолец».