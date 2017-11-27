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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:18  27 ноября 2017 0

Армен Джигарханян официально развелся с молодой женой

Армен Джигарханян, джигарханян армен
По словам актера, жена причинила ему «много боли»Фото: кадр из фильма «Город Зеро»

Актер театра и кино Армен Джигарханян официально развелся со своей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Мировой судья судебного участка 202-го московского района Кунцево удовлетворил иск артиста о разводе. Новость подтвердил друг народного артиста СССР Артур Согомонян.

«Да, Армен Борисович подал на развод. Он попросил сделать заседание суда закрытым. Вопрос по разделу имущества будет решаться отдельно», — приводит слова Согомоняна RT.

Джигарханян сейчас находится в московской больнице, куда был доставлен 10 октября. Медики оценивают его состояние как средней тяжести, сообщает «Русская планета».

Объясняя свое желание развестись, актер заявил, что жена «причинила ему много боли», передает «Федеральное агентство новостей».

Дарья Рукачёва
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