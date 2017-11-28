Прокуратура Ниццы требует арестовать сенатора Керимова

04:57 28 ноября 2017 0

Сулеймана Керимова просят заключить под стражу Фото: Wikimedia Commons

Прокуратура Ниццы обжаловала решение суда, который ранее решил отпустить на свободу обвиняемого в уклонении от уплаты налогов российского сенатора Сулеймана Керимова.

Прокурор города Жан-Мишель Прэтр настаивает на заключении Керимова под стражу, пишет ТАСС. Если же апелляционный суд откажет ведомству, оно намерено настаивать на усилении юридического контроля. «Я не считаю, что в настоящее время они пропорциональны существующим рискам и крупным доходам, а также личности самого господина Керимова», — приводит агентство слова прокурора.

Сенатор, напомним, был арестован в Ницце вечером 20 ноября. Чуть позже его обвинили в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов. Городской суд отпустил чиновника под залог в пять миллионов евро с запретом покидать страну.