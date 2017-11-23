Задержанному в Ницце сенатору Керимову предъявили обвинения

04:07 23 ноября 2017 0

После допроса Сулейману Керимову предъявлены обвинения Фото: Wikimedia Commons

Французские власти предъявили ранее задержанному в Ницце члену Совета Федерации России Сулейману Керимову обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил прокурор города Жан-Мишель Прэтр.

«Обвинения предъявлены. Я это подтверждаю», — приводит ТАСС слова прокурора.

Ранее, напомним, сенатор был доставлен в суд Ниццы для допроса, который проводил судебный следователь. Прэтр также добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании Керимову меры пресечения.

Незадолго до обвинения сенатора «Известия» получили ответ ФБР на вопрос газеты о том, может ли задержание Керимова быть связано с расследованием «российского досье» в США и действиями спецпрокурора Роберта Мюллера. В официальном ответе говорится, что «ФБР не подтверждает и не отрицает существования расследований и не может комментировать данный вопрос». Иными словами, Федеральное бюро расследований не стало опровергать версию о том, что задержание сенатора может быть связано с расследованием российского «вмешательства» в выборы президента США, отмечает издание.