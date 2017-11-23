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23 ноября 2017
18:22  23 ноября 2017 0

Кремль продолжит защищать интересы остающегося во Франции Керимова

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Кремль поддержит российского сенатораФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы сенатора Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце.

«Он защищает сам свои интересы, естественно. Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств», — приводит слова Пескова RT.

Ранее сенатору предъявили обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов. Произошло это вскоре после допроса, который проводил судебный следователь. Что касается самого задержания, оно произошло поздно вечером, 20 ноября, в аэропорту Ниццы. Позже стало известно, что Сулеймана Керимова заподозрили в отмывании денег.

Суд решил, что Сулейман Керимов не будет заключен под стражу во Франции. Взамен он должен будет оставаться на территории страны и внести залог в пять миллионов евро.

Адвокат российского сенатора Никита Сычев не стал комментировать решение суда.

Дарья Рукачёва
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