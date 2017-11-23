Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы сенатора Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце.
«Он защищает сам свои интересы, естественно. Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств», — приводит слова Пескова RT.
Ранее сенатору предъявили обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов. Произошло это вскоре после допроса, который проводил судебный следователь. Что касается самого задержания, оно произошло поздно вечером, 20 ноября, в аэропорту Ниццы. Позже стало известно, что Сулеймана Керимова заподозрили в отмывании денег.
Суд решил, что Сулейман Керимов не будет заключен под стражу во Франции. Взамен он должен будет оставаться на территории страны и внести залог в пять миллионов евро.
Адвокат российского сенатора Никита Сычев не стал комментировать решение суда.