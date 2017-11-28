06:51 28 ноября 2017 6

Средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В России могут ввести минимальную розничную цену на табачные изделия. Если предложение будет принято, это увеличит сегодняшнюю стоимость сигарет. Минимальную планку установит Минздрав. Пока ее размер не разглашается, но предположительно средняя стоимость пачки сигарет может вырасти с сегодняшний 100 до 140 рублей.

По словам замглавы Минфина Ильи Турина, такая мера позволит снизить доступность сигарет для населения и, как следствие, должна уменьшить уровень их потребления, пишут «Известия». Инициатором установления минимальной розничной цены (МРЦ) стали табачные компании. Сейчас власти еще не определили ведомство, которое возьмет на себя ответственность за определение МРЦ, однако Турин предложил поручить это Минздраву. Там, в свою очередь, предложение Минфина поддержали.

Против МРЦ выступили Минэкономразвития и Минсельхоз. По их мнению, такая мера может некативно отразиться на российских производителей сигарет и папирос нижнего ценового сегмента.