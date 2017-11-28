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Главные новости Курганской области
14:14  28 ноября 2017 0

Курганская биатлонистка заявила, что лучше выбросит свою олимпийскую медаль на помойку, чем отдаст МОК

Летний биатлон. Чемпионат мира-2014. Тюмень, биатлон, финиш, романова яна, усталость, спортсмен
Яна Романова не отдаст МОК свою олимпийскую медальФото: Николай Бастриков © URA.RU

Уроженка Зауралья, прославленная биатлонистка Яна Романова, предпочтет выбросить серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи, чем отдать Международному олимпийскому комитету (МОК).

«Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК», — заявила Романова ТАСС.

27 ноября МОК пожизненно отстранил от соревнований Яну Романову, а также еще пятерых российских спортсменов. Решение россияне намерены оспорить в спортивном арбитражном суде.

Яна Романова, напомним, на Играх-2014 в Сочи завоевала серебро в эстафете. Романова считает, что решение МОК принял без каких-либо доказательств. « Я очень много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). В МОК просто решили, что в Сочи мы нарушали антидопинговые правила», — предположила биатлонистка.

Романова отметила, что не собирается отказываться от своей медали и будет рассказывать подрастающим спортсменам о том, как она ее заработала вместе с другими россиянками. Романова уверена, что всегда будет вспоминать «о нелегком, но очень интересном пути» к медали.

Нина Калинина
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