Уроженка Зауралья, прославленная биатлонистка Яна Романова, предпочтет выбросить серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи, чем отдать Международному олимпийскому комитету (МОК).
«Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК», — заявила Романова ТАСС.
27 ноября МОК пожизненно отстранил от соревнований Яну Романову, а также еще пятерых российских спортсменов. Решение россияне намерены оспорить в спортивном арбитражном суде.
Яна Романова, напомним, на Играх-2014 в Сочи завоевала серебро в эстафете. Романова считает, что решение МОК принял без каких-либо доказательств. « Я очень много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). В МОК просто решили, что в Сочи мы нарушали антидопинговые правила», — предположила биатлонистка.
Романова отметила, что не собирается отказываться от своей медали и будет рассказывать подрастающим спортсменам о том, как она ее заработала вместе с другими россиянками. Романова уверена, что всегда будет вспоминать «о нелегком, но очень интересном пути» к медали.