18:34 28 ноября 2017 0

Они негативно влияют на политическую ситуацию на Украине, считает депутат Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский заявил о том, что считает жителей Луганской народной республики тараканами, которые не заслуживают ничего кроме дихлофоса.

«Мне все равно, что там в Луганске. Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже когда миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос, много дихлофоса. Ну и пара тысяч „Джавелинов“ [противотанковых ракетных комплексов], конечно», — цитирует Рыбчинского киевский портал «Обозреватель».

По мнению Рыбчинского, пророссийски настроенные жители Донбасса тормозят движение Украины в Европу и негативно влияют на политическую ситуацию на Украине.

Отметим, 28 ноября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым заявил о том, что война на Украине возобновится. «В течение года могут быть возобновлены активные боевые действия. Я бы сказал, вероятность — не менее 80%», — приводит «Газета.ру» слова Курта Волкера.