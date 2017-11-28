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28 ноября 2017
18:34  28 ноября 2017 0

В Верховной раде призвали травить жителей ЛНР дихлофосом

Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, оцепление, автомат, оружие, луганск, захват мвд
Они негативно влияют на политическую ситуацию на Украине, считает депутатФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский заявил о том, что считает жителей Луганской народной республики тараканами, которые не заслуживают ничего кроме дихлофоса.

«Мне все равно, что там в Луганске. Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже когда миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос, много дихлофоса. Ну и пара тысяч „Джавелинов“ [противотанковых ракетных комплексов], конечно», — цитирует Рыбчинского киевский портал «Обозреватель».

По мнению Рыбчинского, пророссийски настроенные жители Донбасса тормозят движение Украины в Европу и негативно влияют на политическую ситуацию на Украине.

Отметим, 28 ноября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым заявил о том, что война на Украине возобновится. «В течение года могут быть возобновлены активные боевые действия. Я бы сказал, вероятность — не менее 80%», — приводит «Газета.ру» слова Курта Волкера.

Александр Лукманов
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