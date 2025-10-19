Москалькова: Россия и Украина обменяются посылками и письмами для военнопленных
19 октября 2025 в 06:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в настоящий момент российская сторона уже начала сбор посылок с письмами от семей пленных военнослужащих. «По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом (Дмитрием Лубинцом — ред.), что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным. Сейчас мы собираем письма от родных, которые будут вложены в посылки», — заявила Москалькова в беседе с РИА Новости. Ранее стороны уже обменивались посылками. При этом Москалькова отмечала, что украинские власти содержат под стражей значительное число российских граждан, предъявляя им обвинения по, как утверждается, сфабрикованным основаниям и инициируя в отношении них уголовные дела.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал