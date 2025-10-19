В России арестован школьник за участие в ИГИЛ* через TikTok

Школьник арестован в Дагестане Фото: Илья Московец © URA.RU

Верховный суд Республики Дагестан принял решение о заключении под стражу ученика 11 класса из села Хучни, подозреваемого в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) через общение в TikTok.

По данным судебных материалов, уголовное дело возбуждено в середине сентября 2025 года. «Несовершеннолетний ученик 11 класса школы в селе Хучни Республики Дагестан был сначала задержан, а позднее арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Уголовное дело было возбуждено в середине сентября, решение об аресте вступило в силу в начале октября, подчеркивается в материалах. По данным следствия, молодой человек в интернете через TikTok общался с неустановленным участником „ИГ“», — известно из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Адвокат подростка просил избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на положительные характеристики, обучение в школе и наличие родителей, под присмотром которых молодой человек мог бы находиться под домашним арестом. Однако Верховный Суд Республики отклонил эту просьбу, оставив подростка в следственном изоляторе.

Случаи задержания и ареста несовершеннолетних по уголовным делам в 2025 году фиксируются не только в Дагестане, но и в других регионах России. Так, в Тюмени в сентябре подросток был заключен под стражу за противоправные действия в отношении сверстника, которые он снял на видео и распространил в соцсетях. Аналогичные инциденты ранее происходили и в других городах, что привлекает внимание правоохранительных органов к деятельности молодежи в интернете.