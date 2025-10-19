В Госдуме призвали сдвинуть начало рабочего дня

Даванков предложил менять время рабочего графика самостоятельно Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить российским регионам право самостоятельно сдвигать начало рабочего дня в зимний период. Об этом сообщил сам парламентарий, подчеркнув, что инициатива даст возможность гражданам чаще находиться при естественном освещении. «... можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать», — приводит слова вице-спикера ТАСС. Он также отметил, что от этой сдвижки ничего не произойдет, а люди будут видеть солнечный свет. По словам Даванкова, подобная практика используется в некоторых зарубежных государств. В частности, в Китае регионы самостоятельно определяют рекомендованное время начала рабочего дня: где это необходимо, его сдвигают на час. Депутат отметил, что аналогичная инициатива может быть официально внесена на рассмотрение в текущую сессию Госдумы. Вице-спикер также подчеркнул, что адаптация графика работы к световому дню позволит улучшить самочувствие россиян и повысить их работоспособность в зимний период. Предполагается, что соответствующие рекомендации будут носить необязательный характер и приниматься на усмотрение региональных властей и работодателей. Ранее в Госдуме уже рассматривались инициативы по изменению времени начала занятий и работы: депутаты ЛДПР предлагали закрепить для всех российских школьников начало учебного дня не ранее 9:00 и переход на пятидневную учебную неделю. Эти меры также были направлены на улучшение самочувствия граждан и создание более комфортных условий для учебы и труда.