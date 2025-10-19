У группы Limp Bizkit скончался музыкант, написавший мировые хиты

В возрасте 48 лет скончался бас-гитарист Сэм Риверс Фото: Илья Московец © URA.RU

Бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался на 49-м году жизни. О смерти музыканта сообщила сама группа в соцсетях. «Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, наше сердце», — сказано в сообщении Limp Bizkit. Отмечается, что Риверс был не просто нашим бас-гитаристом, а олицетворял собой магию. Коллектив подчеркнул, что вклад гитариста в формирование уникального звучания группы невозможно переоценить. Музыканты выразили соболезнования родным и близким басиста. Сэм Риверс был одним из основателей Limp Bizkit и участвовал в формировании группы в 1994 году. За свою карьеру он стал соавтором всех студийных альбомов коллектива и принял участие в записи хитов, таких как «Behind Blue Eyes», «Take a Look Around» и «Break Stuff». В 2000 году Риверс был признан лучшим бас-гитаристом года на премии Gibson Awards. За три десятилетия творчества Limp Bizkit трижды номинировалась на премию Grammy и продала свыше 40 миллионов альбомов по всему миру.