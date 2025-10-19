Выяснилось, какую скрытую угрозу таит переедание грибов

Срочная новость Фото: © URA.RU

Чрезмерное употребление грибов может привести к проблемам с пищеварением. Об этом предупредила врач-эндокринолог центральной поликлиники Люберецкой больницы София Костина. «Из-за чрезмерного употребления грибов могут появиться диспептические явления, то есть несварение, нарушение пищеварения, неполноценное переваривание этого продукта...», — приводят слова Костиной РИА Новости. Она подчеркнула, что грибы стоит употреблять в ограниченном количестве. Эксперт также обратила внимание на источник происхождения грибов. По ее словам, наибольшую питательную ценность имеют грибы, собранные в дикой природе, однако их употребление связано с определенными рисками. Врач объяснила, что при покупке дикорастущих грибов с рук существует вероятность приобретения продукции, собранной в экологически неблагоприятных местах, например, вдоль дорог. Это может привести к попаданию в пищу канцерогенов и других вредных веществ. Костина посоветовала отдавать предпочтение грибам, выращенным на специализированных фермах. По ее мнению, такие продукты проходят контроль и характеризуются более высокой безопасностью для здоровья. Она добавила, что заводские условия позволяют минимизировать риски, связанные с загрязнением и содержанием токсичных соединений, что особенно важно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупреждала о сложности переваривания грибов и возможном дискомфорте при их употреблении, особенно у людей с хроническими заболеваниями ЖКТ. Она отмечала, что грибы содержат мало белка и требуют особого внимания к способу приготовления и хранению, чтобы избежать пищевых отравлений и сохранить их полезные свойства.