Иностранцам упростят допуск к работе в России

08:56 29 ноября 2017 0

Мигрантов изменения, скорее всего, не коснутся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа правительство упростит им процедуру допуска на работу в России. Предварительные этапы рассмотрения документов уже пройдены.

Власти видят риски в сокращении численности трудоспособных граждан из-за демографической ямы 1990-х годов. Это может грозить замедлением роста экономики. Выход из ситуации — привлечение в Россию опытных иностранцев. Для этого иностранным гражданам облегчат получение статуса налогового резидента, позволяющего непрерывно находиться в России не менее 183 дней в году.

Программу подготовили Минэкономразвития и фонд «Сколково», пишут «Известия». Но как конкретно упростят процедуру получения статуса налогового резидента, правительство не объявило. Минфину нужно разработать поправки в Налоговый кодекс, согласно которым иностранных специалистов выделят в отдельную категорию налогоплательщиков. Планируется, что поправки вступят в силу в конце 2018 года

Но мигрантов из Средней Азии эти изменения, скорее всего, не коснутся. Они трудятся в России по купленному патенту на год и не обладают высокими квалификациями по какому-либо направлению работы. Как ранее писало «URA.ru», в России сейчас сложная демографическая ситуация и острый дефицит рабочей силы, странным выглядит решение правительства РФ о сокращении квоты для проживания мигрантов.