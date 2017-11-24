«Таджикам и узбекам Россия уже не очень интересна»

19:33 24 ноября 2017 0

В следующем году мигрантов в России станет еще меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

России предстоит биться за привлечение мигрантов в страну из-за острого дефицита рабочей силы и сложной демографической ситуации. Наша страна становится все менее и менее привлекательной для приезжих, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты. Именно поэтому решение правительства РФ о сокращении в 2018 году квоты на проживание для мигрантов выглядит достаточно странно.

Согласно распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева, в 2018 году устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 тысяч 360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками. Таким образом, в следующем году будет выдано на 19 тысяч 800 разрешений меньше, чем годом ранее.

Еще несколько лет назад многие мигранты стремились попасть в Россию, сейчас все поменялось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению гендиректора аналитического центра Polit Generation Ярослава Игнатовского, мы наблюдаем «вполне логичную меру»: «Во-первых, стагнирующая российская экономика не позволяет удовлетворить спрос всех желающих. Соответственно, мигранты, оставшиеся не у дел, пополняют теневой сектор, что чревато различными социальными болезнями. Во-вторых, сокращение трудоспособного населения в совокупности с падающими доходами населения будет побуждать малообеспеченные слои россиян конкурировать за рабочие места в тех секторах экономики, которые традиционно занимают мигранты: стройка, ЖКХ, неквалифицированный труд», — пояснил «URA.RU» эксперт.

По его словам, в этих условиях государство должно создавать условия, прежде всего, для своих граждан. «В этом смысле озвученные предложения выглядят даже недостаточными», — подчеркнул Игнатовский.

Между тем доктор экономических наук, директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский в разговоре с «URA.RU» признал, что речь идет о «странной логике»: «Казалось бы, у нас сейчас сокращается трудоспособное население и его кем-то надо в любом случае заместить».

Кто заменит в России трудовых мигрантов — непонятно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Надо понимать, что «речь идет не только о тех, кто укладывает кирпичи и красит заборы», указал в беседе с «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев. «В ряде отраслей Россией очень востребованы высококвалифицированные специалисты из-за границы. Мы просто по объективным причинам не можем отказаться от их услуг. Кроме того, существует и сильный социально-экономический фактор. Многие говорят, что у нас всерьез хватает своей рабочей силы — это не так, порой наши люди предпочитают лежать дома на диване, нежели идти выполнять низкооплачиваемую работу. Мигранты, к примеру, из Киргизии за нее охотно берутся», — пояснил эксперт.

Однако количество иностранных мигрантов в России неуклонно падает, констатирует директор международного альянса «Трудовая миграция», глава комитета по вопросам миграции Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Болдырев. «Мы уже почувствовали, что к нам перестали ехать украинцы и молдаване — им открылось „окно в Европу“, которым они сразу же поспешили воспользоваться. По нашим данным, многие переориентировались на Польшу. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и тяжелый экономический кризис — реальные доходы населения несколько лет снижаются. Поэтому мигранты больше не спешат в Москву, а в регионы — тем более. Так, для таджиков и узбеков, которые еще несколько лет назад буквально рвались в нашу страну, Россия становится все менее и менее привлекательной», — пояснил Болдырев.

В то же время он сослался на прогноз Минэкономразвития, согласно которому России ежегодно требуется от 900 тысяч до миллиона мигрантов. «Такая цифра необходима для компенсации того демографического убытка, который мы сейчас наблюдаем. Мы можем не любить мигрантов, считать их источником различных проблем. Однако совместная жизнь с ними — это уже неизбежность», — подчеркнул Болдырев.