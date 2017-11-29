Около 1,3 тысячи человек попали под угрозу сокращения в 2017 году в Югре. По состоянию на 1 ноября, 40% из них уже остались без работы. О планах уменьшить свое штатное расписание заявили свыше 100 компаний, работающих на территории автономного округа.
Как сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на данные окружного департамента труда и занятости населения, самая сложная ситуация сложилась в Сургуте. 38% от числа всех предпринимателей, заявляющих о сокращениях, приходится на крупнейший муниципалитет ХМАО. В частности, в Сургуте о возможной оптимизации штата заявляет ФКУ «11 отряд федеральной противопожарной службы».
Также к крупному высвобождению рабочей силы готовятся в Нижневартовске и Когалыме — о сокращениях говорят в «Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи» и муниципальном учреждении «Дворец спорта». Увольнения планируются в связи с окончанием срока действия договора на выполнение услуг, оптимизацией расходов и передачей автотранспортных услуг на аутсорсинг. В Югорске банкротится крупный подрядчик «Газпромтрансгаза» — ООО «Югорскремстройгаз». Сокращения коснутся 111 человек.
В случае сокращений предприятия и учреждения обещают предоставить своим работникам альтернативные варианты трудоустройства.
В целом власти округа характеризуют ситуацию на рынке труда как достаточно стабильную. На 1 ноября число официальных безработных составляет 4,1 тысячи человека, количество вакансий в центрах занятости — 13,5 тысяч.