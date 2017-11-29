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29 ноября 2017
15:41  29 ноября 2017 0

В Кремле назвали провокацией ракетные испытания в КНДР. ВИДЕО

Ким Чен Ын вновь проигнорировал недовольство мирового сообществаФото: Соцсеть

На последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты отреагировал официальный Кремль.

«Ракетные пуски, которые проводит Северная Корея, отодвигают начало урегулирования сложившейся кризисной ситуации», — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Nation News.

По словам Пескова, Россия осуждает этот пуск и надеется, что всем сторонам удастся сохранить спокойствие. «Это провокационные действия, которые провоцируют дальнейший рост напряженности», — подчеркнул Песков.

После очередного ракетного испытания Пхеньяна американский лидер Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин договорились продолжать давление на КНДР, сообщает RT.

Как ранее сообщало «URA.RU» 29 ноября власти Северной Кореи объявили об успешном испытании нового типа межконтинентальной баллистической ракеты. По данным комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, запущенная КНДР ракета достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние 960 километров.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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