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29 ноября 2017
28 ноября 2017
02:47  29 ноября 2017 0

КНДР запустила баллистическую ракету во время визита делегации из России. В Госдуме допустили, что россияне стали «живым щитом»

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, ракетный комплекс, баллистическая ракета, ракеты, пусковая установка
Ракета Северной Кореи упала в экономической зоне Японии (архивный снимок)Фото: depositphotos.com © URA.RU

В среду, 28 ноября, КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. В это время в стране с рабочим визитом находилась делегация Госдумы РФ, что вызвало критику в адрес Северной Кореи со стороны российских политиков.

По данным комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, запущенная КНДР ракета достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. Действия Пхеньяна были раскритикованы международным сообществом: Южная Корея в ответ нанесла высокоточные ракетные удары по учебным целям, Япония выразила протест, а власти США обвинил КНДР в подрыве региональной и международной безопасности.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов допустил, что Северная Корея неслучайно провела запуск ракеты во время визита в страну российской делегации. «Как бы так не получилось, что, не дай бог, их использовали бы в качестве «живого щита», — приводит Gazeta.Ru слова политика.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, вовсе поставил под сомнение безопасность делегации российских депутатов. Свои опасения он объяснил тем, что со стороны Южной Кореи, Японии или США могут последовать ответные действия, пишет RT.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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