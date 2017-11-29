02:47 29 ноября 2017 0

Ракета Северной Кореи упала в экономической зоне Японии (архивный снимок) Фото: depositphotos.com © URA.RU

В среду, 28 ноября, КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. В это время в стране с рабочим визитом находилась делегация Госдумы РФ, что вызвало критику в адрес Северной Кореи со стороны российских политиков.

По данным комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, запущенная КНДР ракета достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. Действия Пхеньяна были раскритикованы международным сообществом: Южная Корея в ответ нанесла высокоточные ракетные удары по учебным целям, Япония выразила протест, а власти США обвинил КНДР в подрыве региональной и международной безопасности.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов допустил, что Северная Корея неслучайно провела запуск ракеты во время визита в страну российской делегации. «Как бы так не получилось, что, не дай бог, их использовали бы в качестве «живого щита», — приводит Gazeta.Ru слова политика.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, вовсе поставил под сомнение безопасность делегации российских депутатов. Свои опасения он объяснил тем, что со стороны Южной Кореи, Японии или США могут последовать ответные действия, пишет RT.