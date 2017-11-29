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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Курганской области
17:56  29 ноября 2017 0

Малоимущих курганцев и жителей аварийных домов освободят от платы за жилье. Остальным придется раскошелиться

Городская Дума. Курган, комогоров павел
Павел Комогоров представил депутатам новую методику расчета размера платыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2018 году для большинства курганцев плата за наем муниципального жилья увеличится на 25-35%, но малоимущих горожан и жителей домов, признанных аварийными, освободят от платы по договорам соцнайма. Новую методику расчета размера платы для нанимателей городского жилья утвердила Курганская городская Дума в среду, 29 ноября, передает корреспондент «URA.RU».

Методика разработана Минстроем. Размер платы будет рассчитываться по нескольким параметрам. В частности, будет учитываться качество помещения, благоустройство и место расположения жилья, пояснил депутатам директор городского департамента экономического развития Павел Комогоров.

По словам чиновника, если ранее наниматель платил за квартиру 300 рублей в месяц, то плата для него вырастет до 350-400 рублей в месяц. Вместе с тем, установлены понижающие коэффициенты для многодетных семей и семей, в составе которых есть инвалиды и дети-инвалиды. «Для них плата по договору соцнайма жилья существенно снизится: в абсолютных цифрах плата составит от 17 до 150 рублей в месяц», — уточнил Комогоров.

Чиновник также напомнил, что Жилищный кодекс предусматривает субсидирование коммунальных услуг в том случае, если размер платы превышает 22% от совокупного дохода семьи.

Анна Бояркина
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