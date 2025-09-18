В МИД РФ ответили на угрозы Зеленского ударить по Ленобласти

Захарова: угрозы Зеленского по Ленобласти — признание в планировании терактов
Угрожая ударами по Ленобласти Зеленский признается в планировании терактов, сообщила Захарова
Угрожая ударами по Ленобласти Зеленский признается в планировании терактов, сообщила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского нанести удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области являются прямым признанием его участия в планировании терактов на территории России. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте министерства.

«Он заявил о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области и другим „логистическим точкам выхода на мировой рынок“. Это не что иное, как признание главаря киевской хунты в том, что он лично участвует в планировании и отдает приказы об осуществлении террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России», — заявила Захарова во время трансляции на сайте МИДа.

Она подчеркнула, что такие заявления украинского руководства свидетельствуют о его прямой причастности к террористической деятельности. В МИД России расценивают подобные угрозы как серьезную провокацию и подтверждение деструктивной позиции Киева.

Ранее Мария Захарова уже обвиняла Владимира Зеленского в саботаже мирного переговорного процесса и эскалации конфликта, отмечая, что его заявления и действия препятствуют достижению мира и игнорируют волю жителей новых регионов России. Она также указывала на отказ украинского президента признавать итоги референдумов 2022 года и возможность предоставления официального статуса русскому языку.

