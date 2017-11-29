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29 ноября 2017
21:56  29 ноября 2017 0

Полковнику Захарченко продлили арест и готовят новое обвинение

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Суд продлил арест Захарченко до весныФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Следствие намерено предъявить бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД полковнику Дмитрию Захарченко еще одно обвинение. Об этом говорится в постановлении Мосгорсуда о продлении срока его ареста.

При этом не уточняется, какое именно преступление Захарченко собираются вменить. Известно, что по новому эпизоду он проходит в статусе подозреваемого. Суд оставил бывшего полицейского под стражей до 8 марта 2018 года, отмечает RT.

Ранее зять Захарченко допустил на допросе в суде, что найденные у его жены девять миллиардов рублей могут принадлежать ему. При этом он не смог вспомнить, сколько наличных хранилось у них дома.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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