Полковнику Захарченко продлили арест и готовят новое обвинение

21:56 29 ноября 2017 0

Суд продлил арест Захарченко до весны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следствие намерено предъявить бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД полковнику Дмитрию Захарченко еще одно обвинение. Об этом говорится в постановлении Мосгорсуда о продлении срока его ареста.

При этом не уточняется, какое именно преступление Захарченко собираются вменить. Известно, что по новому эпизоду он проходит в статусе подозреваемого. Суд оставил бывшего полицейского под стражей до 8 марта 2018 года, отмечает RT.

Ранее зять Захарченко допустил на допросе в суде, что найденные у его жены девять миллиардов рублей могут принадлежать ему. При этом он не смог вспомнить, сколько наличных хранилось у них дома.