Порошенко заставит украинцев праздновать католическое Рождество

22:41 29 ноября 2017 0

Выходной перенесли с мая на декабрь Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому 25 декабря в стране объявляется выходным днем. Это связано с празднованием католиками Рождества. В то же время в мае стало на один рабочий день больше.

Законопроект о праздновании католического Рождества опубликован на сайте Верховной рады, сообщает Nation News. Одновременно депутаты сообщают, что отменяется выходной день 2 мая, но пока сохраняется празднование Международного дня солидарности трудящихся — 1 мая.