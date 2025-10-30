В Госдуме предложили повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года

В Госдуме считают, что МРОТ необходимо существенно повысить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России инициировали внесение поправок о повышении с 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей. С таким предложением вышел депутат Госдумы от КПРФ и сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

«Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 тысяч рублей в месяц. Если мы будем исходить из расчетов минимального потребительского бюджета, сумма будет и вовсе составлять свыше 50 тысяч рублей. Такие расчеты ранее были произведены Федерацией независимых профсоюзов России», — процитировало Гибатдинова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что учитывая инфляцию и повышение налоговой нагрузки, говорить о достаточном размере оплаты труда в 27 тысяч не приходится. На эти деньги работающему человеку жить невозможно, заявил парламентарий.

Как сообщало URA.RU ранее, в июле 2025 года в Госдуме выступили с предложением увеличить МРОТ в три раза, до 60 тысяч рублей. С такой инициативой выходил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.