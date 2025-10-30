Размер маткапитала на второго ребенка составит почти миллион рублей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Семьи, которые не получали материнский капитал при рождении первенца, смогут получить выплату в размере 974 100 рублей на второго ребенка в 2026 году. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«В 2026 году сумма материнского капитала на второго ребенка, если ранее на первого ребенка выплата не была получена, составит 974 100 рублей. Это заложено проектом бюджета Социального фонда РФ», — рассказала Буцкая РИА Новости.
Программа материнского капитала в России предусматривает поэтапную выплату средств при рождении детей с ежегодной индексацией в соответствии с уровнем инфляции. В 2026 году размер выплаты при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей, а в бюджете Социального фонда на реализацию программы предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в текущем году.
