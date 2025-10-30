Размер маткапитала на второго ребенка составит почти миллион рублей

Маткапитал на второго ребенка в размере почти миллиона рублей заложен проектом бюджета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семьи, которые не получали материнский капитал при рождении первенца, смогут получить выплату в размере 974 100 рублей на второго ребенка в 2026 году. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«В 2026 году сумма материнского капитала на второго ребенка, если ранее на первого ребенка выплата не была получена, составит 974 100 рублей. Это заложено проектом бюджета Социального фонда РФ», — рассказала Буцкая РИА Новости.