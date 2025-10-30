Логотип РИА URA.RU
На Хэллоуин рекомендуют отказаться от образов с атрибутами сатанизма*

31 октября 2025 в 04:00
Тыква является атрибутом праздника

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России советуют в Хэллоуин не использовать символику, связанную с сатанизмом* (международное движение сатанизма* признано в РФ экстремистским и запрещено, оно включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом предупреждают юристы.

«При выборе наряда и атрибутики на Хэллоуин лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например, пентаграммы», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на юристов. Другие символы праздника — тыквы, мыши и пауки, к ответственности не приводят.

Верховный суд России 23 июля 2025 года по инициативе Генеральной прокуратуры признал Международное движение сатанизма* экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Теперь любые проявления, связанные с деятельностью этой организации, в том числе распространение ее символики и участие в мероприятиях, будут преследоваться по закону.

*относится к деятельности Международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским и запрещенным

