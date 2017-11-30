Отстраненные за допинг спортсмены обратились к Путину с просьбой о помощи

Российские скелетонисты и бобслеисты, отстраненные от международных соревнований, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с ситуацией. Письмо на имя главы государства подписали пять спортсменов: скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Текст заявления Никитина опубликовала на своей странице в Instagram.
«Мы, спортсмены сборной команды России, много лет защищаем честь нашей Родины на международных соревнованиях и Олимпийских Играх. Нас несправедливо лишили этого. Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях», — пишут спортсмены.
Международная федерация бобслея и скелетона (ISBF) временно отстранила россиян от участие в соревнованиях. Поводом для ограничения стало решение комиссии Международного Олимпийского комитета, перепроверяющей допинг-пробы российских спортсменов, напоминает «Федеральное агентство новостей».