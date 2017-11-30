{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
12:23  30 ноября 2017 0

Отстраненные за допинг спортсмены обратились к Путину с просьбой о помощи

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, бобслей, сани
Отстраненные российские спортсмены не намерены сдаватьсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Российские скелетонисты и бобслеисты, отстраненные от международных соревнований, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с ситуацией. Письмо на имя главы государства подписали пять спортсменов: скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Текст заявления Никитина опубликовала на своей странице в Instagram.

«Мы, спортсмены сборной команды России, много лет защищаем честь нашей Родины на международных соревнованиях и Олимпийских Играх. Нас несправедливо лишили этого. Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях», — пишут спортсмены.

Международная федерация бобслея и скелетона (ISBF) временно отстранила россиян от участие в соревнованиях. Поводом для ограничения стало решение комиссии Международного Олимпийского комитета, перепроверяющей допинг-пробы российских спортсменов, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров