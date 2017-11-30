Бывшему министру связи Прикамья вынесли суровый приговор

Экс-главе министерства связи Пермского края Евгению Балуеву вынесли приговор. Его лишили свободы на шесть лет, хотя прокурор просил ему условный срок.
Приговор экс-чиновнику в четверг, 30 ноября, вынес Ленинский районный суд Перми. Прокурор просил для обвиняемого четыре года условно и штраф в размере 800 тысяч рублей, но судья решил наказать Балуева суровее. Кроме шести лет колонии общего режима, бывший министр должен будет выплатить в казну один миллион.
Евгения Балуева обвиняют в причастности к хищению 31 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство сети многофункциональных центров. Также в отношении чиновника возбудили дело по факту хранения боеприпасов.
Балуев был задержан в пермском аэропорту 4 июня прошлого года, с 6 июня министр находился в СИЗО. Позже он сам уволился из правительства, признал вину и компенсировал бюджету 1 млн 800 тысяч рублей.