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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:56  30 ноября 2017 0

Медведев обозвал Навального «обормотом и проходимцем» после упоминания о фильме «Он вам не Димон»

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
Премьер не хочет бесплатно пиарить блогераФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на вопрос журналистов о фильме ФБК о его деятельности, назвав блогера Алексея Навального «обормотом и проходимцем».

Политик отметил, что ему нечего добавить к ранее высказанному мнению о фильме «Он вам не Димон». «Я все сказал. Других комментариев у меня нет. Чего мне это комментировать?» — подчеркнул Медведев, отметив, что «обормоты рассчитывают на то, что о них все будут говорить».

Также премьер добавил, что не подавал в суд на авторов фильма, потому что не хотел раскручивать их персоны в медийном пространстве. «Зачем мне создавать им дополнительную рекламу? Никакого смысла в этом нет. Если они проходимцы, значит, проходимцы», — заключил премьер, слова которого приводит «Лента.ру».

Также на встрече с журналистами Медведев опроверг слухи о том, что в Пенсионном фонде недостаточно денег на выплату пенсий, подчеркнув, что средств хватает в полной мере, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, премьер заявил об отсутствии у него президентских амбиций и о том, что готов поддержать кандидатуру нынешнего главы государства Владимира Путина в случае ее выдвижения, пишет «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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