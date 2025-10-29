Счетная палата указала на проблемы в обороте коррупционного имущества

Счетная палата выявила низкую эффективность управления изъятым имуществом Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В России наблюдается недостаточно эффективное управление государственным имуществом, изъятым у коррупционеров. Устранение выявленных недостатков может дополнительно принести в федеральный бюджет до 10 миллиардов рублей. К такому выводу аудиторы Счетной палаты пришли по итогам проверки Росимущества и его подразделений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

«Проверка касалась использования изъятых земельных участков, зданий и сооружений, помещений и машино-мест, долей в праве. По расчетам аудиторов, устранение недостатков может принести бюджету до 10 млрд руб. дополнительно», — пишет РБК.

Проверка показала, что с 2011 года в доход государства обращено 8 776 объектов недвижимости на сумму более 113,2 миллиарда рублей, изъятых у лиц, не сумевших подтвердить законность происхождения средств или получивших это имущество в результате коррупционных преступлений. Однако только 8% этих активов были вовлечены в хозяйственный оборот и начали приносить экономическую отдачу.

