Счетная палата указала на проблемы в обороте коррупционного имущества
Счетная палата выявила низкую эффективность управления изъятым имуществом
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
В России наблюдается недостаточно эффективное управление государственным имуществом, изъятым у коррупционеров. Устранение выявленных недостатков может дополнительно принести в федеральный бюджет до 10 миллиардов рублей. К такому выводу аудиторы Счетной палаты пришли по итогам проверки Росимущества и его подразделений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
«Проверка касалась использования изъятых земельных участков, зданий и сооружений, помещений и машино-мест, долей в праве. По расчетам аудиторов, устранение недостатков может принести бюджету до 10 млрд руб. дополнительно», — пишет РБК.
Проверка показала, что с 2011 года в доход государства обращено 8 776 объектов недвижимости на сумму более 113,2 миллиарда рублей, изъятых у лиц, не сумевших подтвердить законность происхождения средств или получивших это имущество в результате коррупционных преступлений. Однако только 8% этих активов были вовлечены в хозяйственный оборот и начали приносить экономическую отдачу.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура не проводит ревизию итогов приватизации, а подает иски об обращении имущества в доход государства только при выявлении коррупции и незаконного вывода активов. Такие действия ведомства направлены прежде всего на стратегические и системообразующие предприятия, особенно если они находятся под иностранным контролем.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.