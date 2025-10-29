Зеленский пообещал пофантазировать о мире в Украине, снова без участия РФ
Зеленский анонсировал обсуждение с ЕС мирного плана
Фото: Официальный сайт президента Украины
Представители Украины и Евросоюза встретятся на этой неделе для обсуждения деталей плана завершения боевых действий. Предполагается, что будущий план станет основой для дальнейших дипломатических шагов и будет сфокусирован на прекращении огня и гарантиях безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
«Несколько простых моментов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что будем работать над ним в течение следующей недели или десяти дней», — сообщил президент Украины. Его цитату приводит издание «Суспiльне». Он также добавил, что скептически относится к готовности России принять подобный мирный план.
Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский готов к переговорам с Россией только при условии фиксации позиций по текущей линии фронта, не планируя отступлений ВСУ. Он отмечает, что договоренность с Россией сама по себе маловероятна, а Украина будет действовать с позиции, где она сейчас находится. Ранее президент также говорил о разделении территорий по линии фронта, закупке систем Patriot и возвращении Крыма «любыми средствами».
