Зеленский пообещал пофантазировать о мире в Украине, снова без участия РФ

Зеленский анонсировал обсуждение с ЕС мирного плана Фото: Официальный сайт президента Украины

Представители Украины и Евросоюза встретятся на этой неделе для обсуждения деталей плана завершения боевых действий. Предполагается, что будущий план станет основой для дальнейших дипломатических шагов и будет сфокусирован на прекращении огня и гарантиях безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«Несколько простых моментов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что будем работать над ним в течение следующей недели или десяти дней», — сообщил президент Украины. Его цитату приводит издание «Суспiльне». Он также добавил, что скептически относится к готовности России принять подобный мирный план.