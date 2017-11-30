{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:50  30 ноября 2017 0

Роскошные виллы по «непрозрачным схемам»». Керимова заподозрили в уводе от налогов 400 млн евро

Шри-Ланка, вилла
Керимов —владеет шикарной недвижимость на Лазурном берегуФото: Алена Полозова © URA.RU

Следствие подозревает российского сенатора Сулеймана Керимова в незаконной покупке 5 вилл и укрытию от налогов крупной суммы. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

По мнению следствия, для покупки вилл на престижнейшем мысе Антиб во Франции Керимов использовал «непрозрачные» схемы: их стоимость могла быть значительно занижена, что позволило покупателю укрыть от налоговой 400 млн евро. К этому можно смело добавить около 40 миллионов евро, «уплаченных наличными вчерную» за различные услуги по ремонту и обслуживанию домов, передает «Новая газета». По этому делу был задержан агент недвижимости из Ниццы, которого тоже заподозрили в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов».

Помимо прочего, Прэтр обжаловал решение о выходе на свободу, помимо Керимова, еще одного фигуранта дела — Седрика Фожру, которого следствие считает управляющим виллами сенатора. Они оба были выпущены под залог, только Фожру заплатил 140 тыс. евро, а Керимов — 5 млн евро. 5 декабря апелляционный суд Экс-ан-Прованса должен рассмотреть требование прокуратуры о помещении их под предварительное заключение в тюрьму.

Жан-Мишель Прэтр заявил, что расследование по делу задержанного во Франции российского сенатора займет, по меньшей мере, полгода, информировала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров