19:50 30 ноября 2017 0

Керимов —владеет шикарной недвижимость на Лазурном берегу Фото: Алена Полозова © URA.RU

Следствие подозревает российского сенатора Сулеймана Керимова в незаконной покупке 5 вилл и укрытию от налогов крупной суммы. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

По мнению следствия, для покупки вилл на престижнейшем мысе Антиб во Франции Керимов использовал «непрозрачные» схемы: их стоимость могла быть значительно занижена, что позволило покупателю укрыть от налоговой 400 млн евро. К этому можно смело добавить около 40 миллионов евро, «уплаченных наличными вчерную» за различные услуги по ремонту и обслуживанию домов, передает «Новая газета». По этому делу был задержан агент недвижимости из Ниццы, которого тоже заподозрили в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов».

Помимо прочего, Прэтр обжаловал решение о выходе на свободу, помимо Керимова, еще одного фигуранта дела — Седрика Фожру, которого следствие считает управляющим виллами сенатора. Они оба были выпущены под залог, только Фожру заплатил 140 тыс. евро, а Керимов — 5 млн евро. 5 декабря апелляционный суд Экс-ан-Прованса должен рассмотреть требование прокуратуры о помещении их под предварительное заключение в тюрьму.

Жан-Мишель Прэтр заявил, что расследование по делу задержанного во Франции российского сенатора займет, по меньшей мере, полгода, информировала «Национальная служба новостей».