01:40 01 декабря 2017 0

Еще летом 2017 года в Грузии разрешили выращивать коноплю для собственных нужд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Употребление наркотических средств, произведенных из конопли, больше не является уголовно наказуемым по законам Республики Грузии. Соответствующее постановление вынес конституционный суд страны.

Ранее употребление каннабиоидов преследовалось в соответствии с Уголовным кодексом страны и каралось штрафом и общественными работами, сообщает «Экономика сегодня». Оппозиционная партия «Гирчи» нашла в этом несоответствие Конституции Грузии, которая декларирует право граждан на свободное развитие личности (статья 16), и подала иск.

Суд поддержал исковые требования, приняв во внимание, что употребление марихуаны может происходить как в медицинских целях, так и в целях развлечения, передает телеканал 360. В соответствии с решением Конституционного суда, каждый гражданин имеет право самостоятельно выбирать подходящую для себя форму отдыха и психологической разгрузки.

Отметим, еще летом этого года Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за выращивание конопли в небольших количествах для личного пользования. Как ранее писало «URA.RU», в настоящее время в стране уголовное наказание грозит лишь гражданам, которые хранят более 265,49 граммов конопли.