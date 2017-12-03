В Сибири при пожаре погибли пять детей. Отцу удалось спастись. ФОТО

11:51 03 декабря 2017 0

Дети могли задохнуться от угарного газа в первые минуты пожара Фото: пресс-служба МЧС Новосибирской области

Пожар в частном доме в Новосибирской области унес жизни пятерых детей. По предварительной информации, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожар в частном доме на три семьи произошел в поселке Степной Искитимского района. Сообщение о возгорании поступило в семь часов утра — соседи рассказали о сильном запахе дыма, который шел из квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Из горящей квартиры успел выбежать и спастись ее хозяин. Как выяснилось позже, там остались пятеро его детей в возрасте от полутора до семи лет. По данным ведомства, они могли задохнуться от угарного газа в первые минуты пожара. Возгорание было успешно ликвидировано, соседние квартиры не пострадали.