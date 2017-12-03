{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:51  03 декабря 2017 0

В Сибири при пожаре погибли пять детей. Отцу удалось спастись. ФОТО

Дети могли задохнуться от угарного газа в первые минуты пожараФото: пресс-служба МЧС Новосибирской области

Пожар в частном доме в Новосибирской области унес жизни пятерых детей. По предварительной информации, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожар в частном доме на три семьи произошел в поселке Степной Искитимского района. Сообщение о возгорании поступило в семь часов утра — соседи рассказали о сильном запахе дыма, который шел из квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Из горящей квартиры успел выбежать и спастись ее хозяин. Как выяснилось позже, там остались пятеро его детей в возрасте от полутора до семи лет. По данным ведомства, они могли задохнуться от угарного газа в первые минуты пожара. Возгорание было успешно ликвидировано, соседние квартиры не пострадали.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров