Астрофизик Леб обнаружил у 3I/ATLAS защитный луч

Космический объект 3I/ATLAS может использовать защитный луч для расчистки пути перед собой. Об этом заявил астрофизик из Гарварда Ави Леб.

Ученый, после анализа снимков кометы NASA HiRISE, обнаружил странное расширение перед кометой в направлении его движения. Астроном предположил, что шлейф перед объектом может быть лучом света или потоком частиц, испускаемых космическим аппаратом для удаления микрометеороидов и других крошечных частиц, которые могут попасть в объект. Заявление приводит астрономический новостной канал Astronomy Vibes в соцсети X.