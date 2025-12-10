Астрофизик Леб обнаружил у 3I/ATLAS защитный луч
Шлейф может представлять поток света или поток частиц для удаления частиц в космосе, заявил Леб
Космический объект 3I/ATLAS может использовать защитный луч для расчистки пути перед собой. Об этом заявил астрофизик из Гарварда Ави Леб.
Ученый, после анализа снимков кометы NASA HiRISE, обнаружил странное расширение перед кометой в направлении его движения. Астроном предположил, что шлейф перед объектом может быть лучом света или потоком частиц, испускаемых космическим аппаратом для удаления микрометеороидов и других крошечных частиц, которые могут попасть в объект. Заявление приводит астрономический новостной канал Astronomy Vibes в соцсети X.
В ноябре телескоп NASA Hubble повторно сфотографировал межзвездную комету 3I/ATLAS на расстоянии около 286 млн км от Земли и зафиксировал резкий рост ее яркости. Тогда ученые предположили, что объект покрыт ледяными криовулканами, выбрасывающими струи газа и пыли, и продолжают многомесячные наблюдения, пока комета покидает пределы Солнечной системы.
