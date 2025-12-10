Из-за «дела Долиной» вторичным рынком жилья может заняться МВД

Согласно предложению, к делам сделкам будут привлекать психологов ведомства, указано в материале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сделки на вторичном рынке жилья, которые будут иметь признаки мошенничества, могут контролироваться МВД после скандала с российской певицей Ларисой Долиной. С такой инициативой к Госдуме обратился российский союз участников рынка недвижимости.

«Российский союз участников рынка недвижимости предлагает Госдуме подключить МВД к сделкам, имеющим признаки мошенничества», — указано в материале газеты «Коммерсант». В частности, согласно предложению, привлекаться психологи ведомства, однако это может привести к росту издержек и снизить скорость сделок.