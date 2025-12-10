Из-за «дела Долиной» вторичным рынком жилья может заняться МВД
Согласно предложению, к делам сделкам будут привлекать психологов ведомства, указано в материале
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Сделки на вторичном рынке жилья, которые будут иметь признаки мошенничества, могут контролироваться МВД после скандала с российской певицей Ларисой Долиной. С такой инициативой к Госдуме обратился российский союз участников рынка недвижимости.
«Российский союз участников рынка недвижимости предлагает Госдуме подключить МВД к сделкам, имеющим признаки мошенничества», — указано в материале газеты «Коммерсант». В частности, согласно предложению, привлекаться психологи ведомства, однако это может привести к росту издержек и снизить скорость сделок.
Поводом для выдвижения инициативы стал заметный рост мошеннических схем на рынке недвижимости. Согласно информации Российской гильдии риелторов, за прошедший год число судебных разбирательств по таким делам возросло примерно на 15–20%. URA.RU уже рассказывало, что российские пенсионерки при продаже квартиры стали массово отменять сделки, ссылаясь на якобы обман. При этом деньги бабушек не возвращают. Эта схема стала особенно популярной после инцидента с певицей Ларисой Долиной.
