Долина прошла политологическую экспертизу

10 декабря 2025 в 09:00
Долина прошла политологическую экспертизу в ходе расследования, указано в материале

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская певица Лариса Долина прошла политологическую экспертизу в ходе расследования уголовного дела о продаже ее квартиры. Это следует из материалов дела.

«В рамках уголовного дела, по которому Долина признана потерпевшей, проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза», — указано в документе. Текст приводит ТАСС.

Тем временем 9 декабря стало известно о том, что певица прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Она была проведена также в рамках расследования.

В 2024 году Долина подверглась мошенническому обману. Из-за действий мошенников артистка чуть не утратила право собственности на квартиру, расположенную в центральной части Москвы, а также понесла финансовые потери в размере 300 миллионов рублей. Судебное разбирательство признало сделку по продаже недвижимости недействительной, и право собственности было возвращено Долиной. Тем временем покупатель квартиры — Полина Лурье — осталась без денег (112 млн рублей) и квартиры. Разбирательство продолжается.

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

Комментарии (1)
  • Виктор
    10 декабря 2025 09:04
    Поздновато, экспертизы проходить. От "славы" уже не уйти...
