Европа столкнулась с большими проблемами из-за Украины: почему ЕС так сильно хочет изъять российские активы

ЕС продолжает думать, как юридически обосновать изъятие активов РФ ради кредита Украине Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

План Европейского союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины превратился в одну из самых острых тем за 2025 год в целом, что также спровоцировало и разногласия внутри самого объединения. Несмотря на политическое давление и стремление ускорить процесс, сделать это не так просто, так как есть определенные правовые механизмы и Бельгия, на территории которой и находятся активы, особенно не хочет брать на себя риски. Что в целом сейчас происходит вокруг российских активов и почему Европа так сильно стремится их получить — в материале URA.RU.

Все больше стран ЕС выражают недовольство

Страны ЕС сейчас находятся под двойным давлением. С одной стороны, украинская экономика стоит на пороге дефицита в более чем 70 млрд евро в 2026 году, и Киеву срочно требуются средства. С другой — нарастает раздражение среди наиболее активных доноров. Правительства стран Северной Европы, Польши и Прибалтики недовольны тем, что они больше всех несут расходов из-за Украины, в отличие от других европейских стран, так как обязательства «не распределяются по всему блоку равномерно».

Это напряжение вылилось в совместное письмо лидеров семи стран ЕС (Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции), в котором они призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен оперативно продвигать предложение об использовании замороженных активов. На саммите ЕС 18 декабря должно быть принято финальное решение по этому поводу.

Продолжение после рекламы

План Европы — «репарационный кредит»...

План, активно продвигаемый Еврокомиссией, предполагает выделение Украине кредита на сумму до 165 млрд евро (по другим данным — до 210 млрд евро). Эти средства будут обеспечены замороженными российскими активами, которые оцениваются в 185–210 млрд евро на счетах в ЕС, преимущественно в бельгийском клиринговом центре Euroclear.

Формально деньги останутся собственностью России, но будут использованы как обеспечение займа для Киева. Условия возврата средств Украиной привязаны к выплате Россией репараций после завершения конфликта — условие, которое многие эксперты называют спекулятивным и нереалистичным.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что экспроприация российских активов, под видом предоставления «репарационного кредита» для поддержки правительства в Киеве, является «важнейшим шагом для защиты Европейского союза». Об этом пишет «Ридус».

...и он имеет свои «подводные камни»

Такой план европейских стран по предоставлению кредита Украине за счет России имеет под собой ряд рисков, и в Европе это тоже понимают. Глава Euroclear Валери Урбен прямо заявила, что такой план представляет «реальную угрозу финансовой стабильности» и является «неизведанной территорией». Она отметила, что другие центральные банки уже задают вопросы о безопасности своих депозитов в Euroclear

Финансовые эксперты, опрошенные британской газетой Financial Times, также предупреждают, что конфискация суверенных активов подорвет доверие к евро как к надежной резервной валюте. Инвесторы могут начать предъявлять определенные требования за хранение активов в евро, что ослабит позиции этой валюты в целом, сообщает Pravda.ru.

Кроме того, в Euroclear подчеркивают, что план конфискации российских денег ставит компанию в «неприемлемое положение», поскольку возврат средств находится вне ее контроля. Euroclear в целом боится потерять свои активы в России на 16 млрд евро из-за ответных мер Москвы на изъятие активов.

Раскол в ЕС

Внутри Евросоюза по этому вопросу по сей день нет единства. Бельгия, как страна, на территории которой хранится основная часть активов (около 189 млрд евро), несет максимальные риски судебных исков от России. Премьер-министр Барт Де Вевер неоднократно заявлял, что стране нужны конкретные и надежные гарантии от партнеров по ЕС перед согласием на план. Глава МИД Бельгии также называл подобные планы авантюрой.

Продолжение после рекламы

Канцлер Германии Фридрих Мерц, с одной стороны также выражает обеспокоенность тем, что основное финансовое бремя ложится на Берлин. С другой — Германия готова выступить крупнейшим гарантом (около 52 млрд евро), чтобы добиться соглашения. Франция, по данным Politico, согласна участвовать (34 млрд евро), но отказалась включать в схему российские активы, хранящиеся в частных французских банках, опасаясь за свою экономическую репутацию.

Воровство хотят заменить другим словом

По данным источников, европейские лидеры пытаются найти компромисс, который убедит Бельгию. Предлагается, что гарантии по возможным убыткам от ответных мер России предоставят все страны ЕС (кроме Венгрии и Словакии). При этом юридическая формулировка может смягчиться: вместо «изъятия» будут «обеспечительные меры», а слово «репарационный» может исчезнуть из названия кредита.

Официальная Россия занимает предельно жесткую позицию, заявляя, что любые действия с ее активами будут расценены как «воровство» и «открытый бандитизм». В МИД РФ заявляют, что ожидания ЕС относительно репараций «оторваны от реальности», а Брюссель «давно занимается воровством активов РФ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также называл планы ЕС «крупной авантюрой» и предупреждал о «серьезных последствиях», отмечает MK.RU. Ответственность за конфискацию, по словам Пескова, понесут как страны, так и конкретные лица. В Кремле дали понять, что у России есть понимание, как действовать в случае изъятия активов, намекая на симметричные ответные меры в отношении западных активов в российской юрисдикции. Президент России Владимир Путин также отмечал, что конфискация активов РФ Евросоюзом стала бы воровством, сообщает РАПСИ.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал так называемый «репарационный кредит». По его словам, у Украины нет выбора, так как ей нужны деньги. Он заявил, что эти деньги либо пойдут на восстановление страны, либо на вооружения ВСУ.

Изъятие денег РФ на фоне коррупции в ЕС

Параллельно со всем этим разразился коррупционный скандал в Европе. Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини была задержана, а затем ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы в связи с обвинениями в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении служебным положением при распределении тендера на подготовку дипломатов. В настоящий момент дело, расследуется Европейской прокуратурой.

Продолжение после рекламы

Какие российские активы заморожены на Западе