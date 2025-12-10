Зеленский покусился на замороженные российские активы

Замороженные активы Зеленский планирует использовать для восстановления страны или оружия для ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины

Украине нужны деньги, из-за чего президент Владимир Зеленский не видит выбора, кроме как использовать замороженные российские активы. Так он ответил на вопрос журналистов.

«У Украины нет выбора, нам нужны деньги», — заявил Зеленский Его слова приводит местные СМИ. Он заявил, что эти деньги либо пойдут на восстановление Украины, либо на для вооружения ВСУ.