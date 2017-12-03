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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:46  03 декабря 2017 0

Сибирского погорельца обвинили в том, что он выносил из огня подругу вместо пятерых детей. ФОТО

Мужчина сейчас находится в реанимацииФото: Life.ru, соцсети

Тетя детей, которые стали жертвами пожара в поселке Степном Новосибирской области, обвиняет главу семейства Владимира Перфильева в их гибели. Вместо того, чтобы помочь им, мужчина выносил из огня свою подругу и спасался сам, утверждает женщина.

Сейчас мужчина находится в реанимации, а женщина — в травматологии, передает Life.ru. Уточняется, что мама детей скончалась в результате тяжелой болезни годом ранее.

Ее сестра после пожара опубликовала эмоциональную запись в соцсети. «Сначала ты угробил мою сестру, потом угробил моих племянников! Да кто ты после этого! Ты мразь, я тебя ненавижу! Сам живой в больнице, свою *** спас, а детей оставил гореть… Они сгорели заживо! Скотина! Вот до чего довели твои пьянки», — цитирует издание сообщение женщины.

Сейчас на месте ЧП работает полиция. Известно, что старший ребенок мужчины в эту ночь остался у дедушки.

Как писало «URA.RU» ранее, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. В горящей квартире остались пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. По предварительным данным, они задохнулись от угарного газа в первые минуты пожара.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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