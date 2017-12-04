«Матильда» собирает полные залы в США

07:39 04 декабря 2017 0

Первые показы картины прошли в зале Tribeca Arts Center в Нью-Йорке (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первые показы Матильды» в США прошли с небывалым успехом. Несмотря на то, что картина идет на русском языке с английскими субтитрами, она собирает полные залы.

«Билеты были раскуплены сразу, как мы анонсировали показ. Тогда пришлось ввести дополнительный день проката», — цитирует Life.ru продюсера компании «Маэстро Артист» Марию Шкловер. В широкий прокат фильм выйдет 9 декабря. При этом уже запланированы встречи Алексея Учителя с американцами: режиссер начнет поездку с Нью-Йорка, откуда отправится Торонто в Канаде, после чего вновь вернется в США — где побывает в Майами и Гарвардском университете.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее фильм Алексея Учителя вызыал ажиотаж в Великобритании. Премьерный показ «Матильды» пришлось повторить, поскольку зал не смог вместить всех желающих.

В России судьба картины оказалась более сложной: посвященный отношениями последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской сюжет встретил неприятие православной общественности. Выразителем этих настроений стала депутат Госдумы Наталья Поклонская. «Полземли знает о том, что Вы — жулик, и Ваше „творчество“ является фальшивым — это халтура и кощунство», — обратилась она к режиссеру.