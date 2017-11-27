Премьера «Матильды» в Великобритании вызвала небывалый ажиотаж

05:33 27 ноября 2017 0

Алексей Учитель остался доволен тем, как «Матильду» восприняла британская публика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фильм «Матильда» Алексея Учителя был впервые показан в Великобритании на закрытии Недели российского кино. Из-за большого количества желающих посетить премьеру организаторам пришлось проводить показ дважды.

Чтобы представить картину, фестиваль посетили исполнители главных ролей Михалина Ольшанская и Ларс Айдингер, а также создатель фильма Алексей Учитель. Как сообщает РИА «Новости», билеты на премьеру были раскуплены за несколько часов, и даже после решения организаторов показать фильмы два раза подряд залы были заполнены. «Я доволен и тем, как принимали, и тем, что переполненные залы, и тем, что приехали актеры, с которыми я работал. Все совпало, и я очень доволен», — прокомментировал неожиданный ажиотаж Учитель.

Неделя российского кино проходила в Великобритании с 19 по 26 ноября. В рамках фестиваля также были представлены последние работы известных российских режиссеров: Федора Бондарчука, Дмитрия Киселева и Валерия Тодоровского.