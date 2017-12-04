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04 декабря 2017
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07:59  04 декабря 2017 0

Ученые нашли связь между ранним облысением и болезнями сердца

Лысины. Челябинск., воробей вадим, лысина
Лысина и седины — признаки ускорившегося процесса старенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодые мужчины с ранним облысением и сединой чаще предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям, выяснили ученые. На конференции кардиологов в индийском городе Калькутте авторы исследования рассказали, что причина взаимосвязи, возможно, кроется в ускоренных процессах старения.

Ученые проанализировали кардиограммы, анализы крови и волосяные покровы головы у 790 молодых людей с коронарной недостаточностью и у 1270 здоровых мужчин, гласит сообщение на сайте Европейского сообщества кардиологов. Оказалось, что мужчины с болезнями сердца лысеют чаще, чем представители контрольной группы — 49% и 27% соответственно. У 50% мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями выявили преждевременную седину. Среди здоровых людей ей оказались подвержены только 30 процентов.

«Предполагаемой причиной существования такой взаимосвязи может быть природа биологического старения. То есть процессы старения у некоторых пациентов могут запускаться раньше и проходить быстрее», — объяснил полученные данные один из авторов исследования Камал Шарма. Чтобы избежать облысения и седины исследователь посоветовал бережнее относиться к здоровью, избегать стрессов и отказаться от вредных привычек.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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